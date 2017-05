Fire mænd idømt over 13 års fængsel for narkosalg

AALBORG: Tre mænd fra Aalborg har i forvejen fået samlet 12 et halvt års fængsel i en stor sag om salg af narko via Facebook. Mandag blev endnu en mand så dømt i sagen, oplyser anklager Kim Kristensen.

Narkosagen begyndte 30. november sidste år, da Nordjyllands Politi slog til mod i alt fem mænd i en koordineret politiaktion.

Aktionen kom efter en længere efterforskning, hvor politiet blandt andet havde holdt øje med lukkede grupper på Facebook, hvor mændene havde solgt hash og kokain til unge i Aalborg. Under ransagningen hos de fem mænd fandt politiet omkring 90 kilo hash, 800 gram kokain, kontanter og våben.

Lange straffe

To mænd på 27 og 34 år erkendte 28. april i Retten i Aalborg at have været i besiddelse de store mængder narko samt omkring 225.000 kroner i kontanter og to pistoler med tilhørende ammunition. Det kostede dem henholdsvis seks og fem et halvt års fængsel.

Onsdag i sidste uge kunne en 22-årig mand så kun erkende at have været i besiddelse af en mindre del af stofferne - nemlig omkring 15 til 20 kilo hash - hvilket han blev idømt et års fængsel for.

Og mandag erkendte en 30-årig mand ligeledes kun at have været i besiddelse af omkring 15 kilo hash, hvilket udløste et år og tre måneders fængsel, da han samtidig fik udløst en reststraf fra en tidligere dom for netop narkosalg.

Ingen vil sige noget

Ligesom de andre dømte i sagen, var det ikke ret meget, den 30-årige ville forklare i retten, fortæller Kim Kristensen.

- Det generelle for de dømte har været, at de ikke har ønsket at fortælle noget om, hvor de har fået stofferne fra, eller hvad der var hensigten med dem, siger Kim Kristensen.

Den 30-årige modtog sin dom, om nu mangler anklagemyndigheden kun at retsforfølge den femte - og sidste - mand i sagen. Han sidder i øjeblikket varetægtsfængslet frem til 31. maj.