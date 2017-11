Fire private leverandører af hjemmepleje

AALBORG: Fra 1. maj næste år står fire private leverandører klar til at levere hjemmehjælp i hele Aalborg Kommune.

Det er sket efter et udbud af den private andel af hjemmeplejen, der har omfattet både personlig pleje og praktisk hjælp.

Onsdag valgte ældre- og handicapudvalget Privatplejen, Plejekompagniet, Blæksprutten og Frit Valg samt Svane Pleje som leverandører.

- Det kommer til at betyde, at de fire private leverandører, der er tilbage plus det kommunale bliver afregnet med præcis samme krone pr. udført opgave, siger ældre- og handicaprådmand Thomas Krarup (K).

Seks private leverandører bød ind på opgaven, og fire er blevet valgt.

Efter 1. maj 2018 kan andre private leverandører ikke længere levere hjemmehjælp i kommunen, og det betyder, at nogle borgere bliver nødt til at skifte privat leverandør.

- Ja, det vil blive konsekvensen, siger rådmanden.

Ældre- og Handicapudvalget valgte i januar 2017 at sende den private andel af hjemmeplejen i udbud efter en række konkurser blandt private leverandører. Formålet med udbuddet er at sikre bedst muligt, at Aalborg Kommunes private leverandører er både fagligt og økonomisk konsoliderede.

Onsdag eftermiddag begyndte kommunen derfor at køre breve ud til berørte borgere for at gøre opmærksom på tidsplan og valgmuligheder.