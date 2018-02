Fire røvere fortsat på fri fod

AALBORG: Nordjyllands Politi har fredag morgen fortsat ikke foretaget anholdelser efter et røveri hen under aften torsdag.

Klokken 17.19 begik hele fire mænd røveri mod Nærbutikken på Sallingsundvej 33 i Aalborg Øst.

To af mændene havde knive med og truede en ekspedient. Det lykkedes røverne at få udleveret et endnu ukendt kontantbeløb.

Politiet har kun et sparsomt signalement af gerningsmændene. To af dem menes at have haft grå hættetrøjer på, den ene med en rød trøje indenunder.

En af mændene medbragte en sort Hummel-taske.

Har flere spor

- Flere politipatruljer blev sendt til stedet, og vi har en del spor, da vi arbejdede på stedet nogle timer i aftes, fortæller vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi.

Hundepatruljer ledte også efter gerningsmændene, men røverne er altså fortsat på fri fod.

Røverne løb fra stedet, men politiet vidste ikke helt præcist i hvilken retning.

Politiet vil stadig gerne høre fra eventuelle vidner på telefon 114.