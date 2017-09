Fire rumænere fængslet for omfattende cykeltyveri

AALBORG: Fire rumænske mænd blev ved et grundlovsforhør i Aalborg mandag varetægtsfængslet to uger, sigtet for omfattende tyveri af cykler i Aalborg.

Alle nægtede sig skyldige, og to af mændene kærede straks fængslingen til landsretten.

Fire andre rumænske mænd, som også var blevet anholdt af Nordjyllands Politi søndag, blev løsladt op til grundlovsforhøret. Politiet vurderede ikke, at der var grundlag for at kræve dem fængslet.

Cykeltyveri ved højlys dag

Søndag så en borger, at de otte rumænske mænd var i fuld gang med at læsse 15 cykler ind i en minibus med trailer.

Det skete ved højlys dag, omkring kl. 14, ved Karolinelund i Aalborg.

Borgeren tilkaldte politiet, som anholdt de otte rumænske mænd. Politiet har foreløbig konstateret, at tre af de 15 cykler er meldt stjålne.

Politiet formoder, at også de 12 andre cykler er stjålet, og at alle cyklerne skulle fragtes ud af landet.

Cykler til 75.000 kr.

Politiet skønner, at de 15 cykler tilsammen har en værdi på op mod 75.000 kr.

Nu undersøger Nordjyllands Politi, om de rumænske mænd kan kædes sammen med andre cykeltyverier i Aalborg-området.

Fire af de rumænere, der blev anholdt søndag, har arbejde i Danmark. Dem valgte politiet at løslade.

De fire andre, der blev fængslet, havde forskellig forklaringer på, hvorfor de er i Danmark. To af dem er chauffører på minibussen, en anden forklarede at han er her i landet for at samle flasker, mens den fjerde fortalte, at han er turist.

De fire fængslede mænd er i alderen 28 til 46 år.