Fire trafikuheld på få timer: Kørte galt på E45 og p-plads

NORDJYLLAND:Politiet har fået melding om fire trafikuheld i det nordjyske søndag aften.

Ved to af uheldene er der mistanke om spritkørsel.

Kl. 17.33 fik politiet besked om, at to personbiler var stødt sammen på motorvej E45 i sydgående retning. Det var sket lige nord for Haverslev. Ingen personer skulle være kommet noget alvorligt til.

Der var faldet slud i området, og politiet mener, at glat føre kan være årsag til trafikuheldet.

En halv time senere stødte to personbiler sammen på Nibevej ved Letvadvej ved City Syd i Aalborg. Det skete, da den ene bil ville svinge til venstre.

Føreren af den ene bil mistænkes for spritkørsel, oplyser politiet. Både han og et par andre personer blev bragt til tjek på skadestuen.

Omkring kl. 20.30 skete et tredje trafikuheld, denne gang på en p-plads ved Skibsbyggerivej i Aalborg. Her stødte to biler sammen med sådan en kraft, at airbags blev udløst.

Også her har politiet mistanke om, at en af bilisterne var påvirket af alkohol, oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Ingen personer skulle være kommet noget alvorligt til ved uheldet på p-pladsen.

Ved 21-tiden fik politiet melding om, at en bil var røget ud over en skrænt ved Krik Strandvej nær Vestervig i det sydlige Thy.

Bilen var dog tom, da den blev fundet, og de nærmere omstændigheder ved det trafikuheld kendes endnu ikke, oplyser Midt og Vestjyllands Politi.