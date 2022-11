Fire unge bag tremmer efter fange-drama i Aalborg

AALBORG:Det var nærmest som en scene fra en hårdkogt actionfilm, da en transportvogn med en varetægtsfængslet mand blev stoppet i et vejkryds i Aalborg fredag eftermiddag.

Foran i transportvognen sad to betjente fra Kriminalforsorgen.

Maskeret mand med "genstand"

Nordjyllands Politi beskriver dramaet sådan: I vejkrydset ved Vesterbro og Østre Allé kørte en personbil pludselig ind foran transportvognen, og ud af bilen sprang en maskeret mand.

Han løb hen mod transportvognen. I den den ene hånd havde han en "genstand", og med den anden hånd gjorde han udfald mod transportvognen.

Det var et forsøg på at befri den varetægtsfængslede mand og samtidig trusler mod de to betjente fra Kriminalforsorgen, ifølge politiet.

Selv om personbilen forsøgte at blokere, lykkedes det for transportvognen at komme fri og køre væk. Derefter blev den varetægtsfængslede mand bragt sikkert frem til en arrest.

Fire mænd anholdt

Adskillige politibiler blev tilkaldt efter episoden i vejkrydset på Vesterbro.

Knap en time efter fik politiet stoppet en personbil ved Langagervej og Skjernvej i det østlige Aalborg. I bilen sad fire mænd i 20'erne, som alle blev anholdt.

Politiet sigter dem for at have forsøgt at befri den varetægtsfængslede mand i transportvognen. Og for trusler mod de to transportbetjente fra Kriminalforsorgen.

Nægter sig skyldige

De fire anholdte mænd blev lørdag fremstillet i grundlovsforhør, hvor politiet krævede dem varetægtsfængslet.

- De nægter sig skyldige, siger anklager Kim Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Ved grundlovsforhøret fik de fire opretholdt anholdelsen i tre døgn. Derefter skal de fremstilles i et nyt grundlovsforhør.