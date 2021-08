Fire unge mænd og kvinder fængslet efter brand på nedlagt skole

AALBORG:To unge mænd og to unge kvinder er fredag blevet varetægtsfængslet i to uger, sigtet for brandstiftelse på en nedlagt skole i Aalborg.

De fængslede er en 23-årig mand, en 19-årig mand, en 17-årig kvinde og en 19-årig kvinde.

De fire personer blev anholdt tæt på brandstedet kort efter midnat fredag, efter politiet havde fået en melding om røgudvikling på den nedlagte skole, der ligger på hjørnet af Østre Alle og Sohngårdsholmsvej.

Der er formentlig brugt brandbare væsker til at antænde ting, der var stillet op af en dør på bygningen.

Der skete dog ikke store skader ved branden.