Fiskerikontrol i Nørresundby: Lystfisker listede af og efterlod sin fiskestang

NØRRESUNDBY:Det er en god idé at tjekke op på reglerne om det lovpligtige fisketegn, inden man tage ud for at fiske.

Og det har de fleste gjort, konstaterer Fiskerikontrollen, som netop har været en tur i Aalborg og Nørresundby.

Her var der godt gang i fiskeriet efter sild og hornfisk i Limfjorden, og ved kontrollen i Nørresundby kunne alle, der skulle have gyldigt fisketegn, også fremvise det.

På nær en.

Da han blev bedt om at vise sit fisketegn, ville han gå hen til sin bil for at hente det. Men han vendte aldrig tilbage. Derimod efterlod han sin fiskestang på kajen, oplyser Fiskerikontrollen.

I alt blev 19 lystfiskere kontrolleret. Otte fiskere havde styr på papirerne. Ni var over pensionsalderen og en enkelt under 18 år. De er fritaget for at købe fisketegn. Fisker nummer 19 var altså ham, de nu mangler en fiskestang.

En lystfisker efterlod sin fiskestang på kajen i Nørresundby. Foto: Fiskeristyrelsen

- Når vi tager ud på kontrol, tjekker vi blandt andet, om lystfiskerne har gyldigt fisketegn. Det skal man nemlig have, med mindre man er under 18 år eller har ret til folkepension i Danmark. Heldigvis møder vi mange lystfiskere, der har styr på både fisketegn og regler, og vi oplever, at der bliver taget rigtig godt imod os, når vi er ude på kontrol. Det er rigtig positivt, fordi reglerne jo er til, fordi vi skal passe på fiskene, siger fiskerikontrollør Kasper Schou i en pressemeddelelse.

Har man ikke et gyldigt fisketegn, koster det en afgift på 740 kroner.

Her er det, du skal vide om reglerne: