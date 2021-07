Fjernkølingen breder sig i Aalborg

AALBORG:Det er ikke kun det kommende Nyt Aalborg Universitetshospital, der får glæde af Aalborg Forsynings fjernkøleanlæg i Aalborg øst.

Det nye Steno Diabetes Center og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet, AAU Sund, der bliver opført i tilknytning til Nyt Aalborg Universitetshospital, skal også køles med koldt vand fra kridtsøen ved Aalborg Portland. Fra kridtsøen cirkuleres det kolde søvand gennem en 3,6 kilometer lang ledning til en kølecentral i Aalborg Øst.

- Der er tale om en meget klimavenlig løsning, fordi kølingen kommer fra kridtsøen, som er en naturlig kilde, og vi bruger kun energi på at cirkulere kølingen fra søen og til kølecentralen i Aalborg Øst. Dertil opnår vi en meget høj effektivitet i løsningen, fordi søen har stabile temperaturer på mellem 5 og 14 grader over årets sæsoner, siger Jesper Møller Larsen, forsyningschef i Aalborg Forsyning.

Han glæder sig over, at Aalborg Forsyning kan koble to nye kunder på og forventer, at flere vil følge trop i området.

- Området ved vores kølecentral i Aalborg Øst er i fuld udvikling, og vi er i dialog med flere institutioner, som også gerne vil forsynes med klimavenlig fjernkøling, siger han.

Regionen er med

Det er Region Nordjylland, der i samarbejde med Novo Nordisk Fonden står bag etableringen af Steno Diabetes Center Nordjylland. Fjernkølingen til de kommende bygninger i Aalborg Øst skal fx bruges til at køle udstyr, servere, computere og til komfortkøl.

- Region Nordjylland har været klimaregion i flere år, og fjernkøling giver rigtig god mening som et af de initiativer, der skal være med til at nedbringe udledningen af CO2. Ved at bruge det kolde vand i kridtsøen til at køle både Nyt Aalborg Universitetshospital, Steno Diabetes Center og AAU SUND, går tingene for alvor op i en højere enhed og bidrager positivt til de nationale klimamål, siger Lene Linnemann, 2. næstformand i Regionsrådet i Region Nordjylland.