Fjordpark med i opløb om pris

VESTBYEN: Vestre Fjordpark i Aalborgs Vestby er med i opløbet, når Park- og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter inviterer til uddeling af Dansk Landskabspris 2017.

Det sker onsdag 25. oktober på Nationalmuseet i København, hvor fjordparken skal konkurrere med to andre finalister, nemlig Lindevangsparken på Frederiksberg og forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus i København.

I begrundelsen for udvælgelsen af Vestre Fjordpark står der blandt andet, at "der er skabt en solid og multifunktionel platform for aktivt udeliv. Brugernes behov for at være aktive sammen i naturen understøttes forbilledligt - med enkle og solide virkemidler". Men ifølge jurymedlem og landskabsarkitekt Bo Holm-Nielsen, er der alligevel hård konkurrence.

- I år har vi haft ekstraordinært mange indstillinger til Dansk Landskabspris. Det vidner om, at landskabsarkitekturen er ved at genvinde momentum i byggebranchen. Så juryen har haft travlt med at besøge de mange spændende sites, der både i skala og lokation har stor spredning. De tre nominerede projekter er alle flotte eksempler på nyere dansk landskabsarkitektur. De afspejler alle inspirerende og holdbare byrum, der er skabt i dialog med slutbrugerne, samtidig med at funktionelle krav til LAR (afledning af regnvand, red.), drift, anlægsøkonomi og æstetik går flot hånd i hånd, forklarer han.

Prisen overrækkes af kulturminister Mette Bock (LA), og der vil også være tale af kulturordfører Naser Khader (K) samt en paneldebat om “Nyt liv til offentlige by- og landskabsmiljøer".