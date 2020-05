Flaget til tops på frihedskæmpernes kollegium

Søvnen sad stadig i kroppen, mens beboerne på 4. Maj Kollegiet mandag morgen sang i haven på kollegiet i Aalborg. De kender sangen, for den er det nærmeste, man kommer på en nationalsang for kollegiet.

“En lærke letted, og tusind fulgte” blev skrevet i forbindelse med befrielsen 4. maj 1945, og på kollegiet er det en fast tradition at synge den hvert år 4. maj, mens dannebrog på lige så traditionel vis bliver hejst i kollegiets have i Hasserisgade i Aalborg.

Således også mandag, men alligevel skiller denne dag sig også ud.

Præcis i dag er det 75 år siden, Danmark blev befriet, og samtidig er det præcis 70 år siden, 4. Maj Kollegiet blev taget i brug.

Kollegiet blev etableret som et levende mindesmærke over de modstandsfolk, som mistede livet i krigen, og alle de unge her i haven er efterkommere af frihedskæmpere.

På kollegiet bor 44 unge, og mange af dem kan tydeligvis de fire vers i “En lærke letted” udenad.I

Beboer Rune William Larsen spillede trompet, mens flaget gik til tops.

Efter morgensang skal de unge i løbet af dagen lægge blomster på de afdøde modstandsfolks grave rundt om i byen for at mindes den indsats, de gjorde under Anden Verdenskrig.

Men ellers bliver dagen ikke helt, som den normalt forløber på en jubilæumsdag på 4. Maj Kollegiet, for den plejer at slutte med en stor fest for at markere den aften, da Danmark blev befriet fra Tysklands besættelse.

Her møder de unge og særligt indbudte gæster op til den højtidelige fest iført smoking og lange gallakjoler. Fanen bæres ind under en særlig ceremoni, og der uddeles legater og holdes taler.

Festen er på grund af coronakrisen blevet aflyst i år, og det ærgrer de unge. For lige nøjagtig på 4. maj bliver de mindet om, at det ikke er et helt almindeligt kollegium, de bor på.

4. Maj Kollegiet er et levende mindesmærke, der blandt andet har til formål aldrig at glemme den indsats, deres bedsteforældre eller oldeforældre iværksatte under krigen.

- Det bliver en meget speciel 4. Maj for os, for på grund af coronakrisen er det første gang siden 1945, at vi ikke har vores fulde frihed, siger Morten Schubert Nielsen, der er efor på 4. Maj Kollegiet.