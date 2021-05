Flaskehals ved lukketid: Politiet ekstra til stede i Gaden

AALBORG:Ovenpå den tiltagende genåbning af Danmark, så kan Nordjyllands Politi fastslå, at det går okay med at få lukket værtshusene i Aalborgs festgade - Jomfru Ane Gade - til tiden og få folk sluset ud af Gaden uden de store problemer.

- Det har fungeret rimeligt positivt. Værtshusene skal stoppe udskænkningen senest klokken 22, og folk skal lukkes ud senest klokken 23. Og det har selvfølgelig lige skabt lidt flaskehals, når der bliver lukket. Men det har fredag aften fungeret uden de store bemærkninger, fastslår vagtchef Bruno Brix, Nordjyllands Politi.

Han oplyser da også, at Nordjyllands Politi har været særdeles meget tilstede i Gaden med patruljer siden den tiltagende genåbning med bl.a. cafe- og restaurationsliv.

- Vi har været meget til stede i Gaden og haft rimelig mange patruljer dernede - ovenpå en uheldig episode dernede og de billeder, der dukkede op om tæt dans og dans på bordene på Café Stygge. Vi har talt med folk og med værtshusene og på den måde fået informeret dem om regler og hvordan de skal begå sig. Så det har fungeret, uden at der er blevet udskrevet bøder, forklarer vagtchefen om den proaktive indsats fra politiets side.

Bruno Brix vil - på vanlig vis - ikke oplyse hvor massivt politiet har været til stede i nattelivet og specielt i Gaden, men det har ifølge ham været "tilstrækkeligt".