Flasketyv udvises: Stjal fordi han var arbejdsløs

AALBORG:En 37-årig rumænsk mand blev torsdag ved Retten i Aalborg idømt 60 dages fængsel og udvisning, efter han havde stjålet en større mængde pantflasker i Aalborg-området.

Ifølge dommen brød han ind i flere restauranter og værtshuse for at stjæle tomme flasker. Det skete fra 4. december 2018 og frem til 11. marts i år.

Sammenlagt blev der stjålet flasker for knap 3000 kr.

I retten erkendte den 37-årig mand de fleste af flasketyverierne. Han fortalte, at han var arbejdsløs og begik indbrud og stjal flasker for at få penge til dagen og vejen, oplyser anklager Bjørn Fogh fra Nordjyllands Politi.

Dommen lød på 60 dages fængsel og udvisning af Danmark med indrejseforbud i seks år. Den 37-årige modtog dommen.