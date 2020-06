Flemming fandt fantastisk fund i et askebæger: - Der var syv små unger, der kiggede op på mig

Flemming Bornholdt lagde mærke til den første aktivitet ved askebægeret omkring 1. april. Det var ikke hans smøgtrængene kolleger hos Certego på Gugvej i Aalborg, men to blåmejser, der begyndte at kravle ind og ud.

- De ryddede op og kom ud med cigaretskodder og små klumber af aske, siger Flemming Bornholdt til NORDJYSKE.

Efter en periode med heftig trafik ind og ud af askebægeret dristede Flemming sig til at kigge indenfor.

- Og der lå der så en en blåmejse på den fineste lille runde rede, siger han.

Da han mødte på arbejde mandag morgen i denne uge, var der udover trafikken ind og ud af askebægeret også en voldsom larm.

- Så jeg stillede mig og holdt øje med, hvornår de gamle var smuttet, og så skulle jeg lige kigge ind igen, siger Flemming.

Og i askebægeret var der syv små blåmejseunger, der kiggede tilbage på ham.

Flemming har siden delt videoeni Facebook-gruppen 'Aalborg i små fotoglimt', hvor den har fået masser af opmærksomhed.

Langt mere end Flemmings øvrige fuglefotografier får.

- Jeg fotograferer fugle i fritiden. Mest i Lille Vildmose, men den her video, den ræser godt nok derudaf. Det er nok på grund af nuttethedsfaktoren, siger han.

I skrivende stund har opslaget fået mere end 360 likes.

