Flere Aalborg-skoler ramt af coronasmitte

AALBORG:Børn udgør en forsvindende lille del af de, der smittes med coronavirus, men ikke desto mindre måtte to skoler i Aalborg Kommune fredag sende samtlige elever fra skolernes 2. årgange hjem, efter at elev testede positive for covid-19.

Det bekræfter Aalborg Kommunes skolechef Mads Rune Jørgensen, som også oplyser, at Sønderbroskolen har en elev med covid-19, som dog nåede at blive testet positiv, før eleven vendte tilbage til skolen efter sommerferien.

På Mellervangskolen i Aalborg Øst er der tale om to 2. klasser, mens der på Gandrup Skole er tale om én 2. klasse.

Hjemsendelserne er sker i samarbejde med Styrelsen for patientsikkerhed.

Mads Rune Jørgensen, skolechef i Aalborg Kommune, håber, at kommunens skoler undgår et øget antal coronasmittede elever, og at det lykkes at inddæmme den smitte, der er konstateret på Mellervangskolen og på Gandrup Skole. Arkivfoto

- Vi har forberedt os grundigt på, at det også kunne blive vores tur, og nu, hvor vi oplever de første tilfælde, er jeg glad for at se, at forberedelserne og samarbejdet med styrelsen og ikke mindst forældre og medarbejdere virker så godt. Vi er i kontakt med familierne og håber selvfølgelig, at eleverne bliver hurtigt raske og ikke når at smitte andre, siger Mads Rune Jørgensen.

Han erkender at være en smule bekymret over meldingerne om de smittede børn. Han har også fulgt situationen i byer som Aarhus og Silkeborg, hvor flere skoler har sendt klasser hjem, efter at elever er vendt tilbage efter ferien og efterfølgende er blevet testet positive for covid-19.

- Det er klart, at hvis der lige pludselig findes smittede elever i flere årgange, så bliver vi nødt til at vurdere, hvor mange der skal til, før der må lukke en hel skole. Men det styrer Styrelsen for Patientsikkerhed fuldstændigt, og de er så professionelle. Vi kører folkeskolelov, så længe vi kan, for det er det, børnene har bedst af, og vi skal ikke gå i panik, fordi der er to børn ud af 20.000, som er smittet, siger Mads Rune Jørgensen.

Hvis der pludselig viser sig at komme en koncentration af smittede på en enkelt eller flere skoler, vil han ikke afvise, at det kan blive nødvendigt at vende tilbage til nødundervisning som i foråret lige efter nedlukningen.

- Men der er vi slet, slet ikke endnu, understreger Mads Rune Jørgensen.