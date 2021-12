Flere borgere hjalp politiet: To formodede voldsmænd anholdt

AALBORG:En efterlysning af to formodede voldsmænd gav hurtigt pote. Flere borgere henvendte sig til politiet, der nu har anholdt en 17-årig og en 19-årig mand.

De er begge sigtet for grov vold, efter et overfald i Jomfru Ane Gade 20. november omkring klokken 05.15 ud for natklubben Fame.

Her blev en anden mand overfaldet med knytnæveslag og fik knust en flaske i hovedet.

Tirsdag efterlyste politiet så to mænd med signalement og billede, og det fik altså flere borgere til at ringe til politiet.

De to anholdte mænd er begge fra lokalområdet, og de bliver fremstillet i grundlovsforhør senere onsdag.