Flere byggegrunde til landdistriktet

NØRHOLM: Der bliver i fremtiden udstykket betydeligt flere byggegrunde i landdistriktet i Aalborg Kommune, end tilfældet er i dag.

Det viser et valgmøde, som LAK-Landsbyerne i Aalborg Kommune havde arrangeret i Nørholm Forsamlingshus. Socialdemokraterne fik bl.a. opbakning fra Enhedslisten til et forslag om en jordfond på 40 mio. kr. til at udstykke grunde i oplandsbyer og landdistriktet. Desuden har Venstre lanceret et lignende forslag med en landsbypulje dog med et noget mindre beløb. De andre partier viste også velvilje overfor ønsket om flere byggegrunde i landdistriktet.

Desuden afslørede Venstres borgmesterkandidat Tina French Nielsen, at Venstre har besluttet, at man i næste valgperiode vil indføre et nærhedsprincip.

- Det handler om, at den service, som vi har i de store byer, den skal vi også i alt den udstrækning det overhovedet kan lade sig gøre, have tæt på os herude i landdistriktet. Vi skal sørge for, at der er bogbus alle steder, og vi skal sørge for, at de sundhedstilbud, som vi har som for eksempel i Nordkraft, de kommer længere ud, sagde Tina French Nielsen.