Flere charterrejser fra Aalborg Lufthavn

NORDJYLLAND: Nordjyderne får nu endnu et par muligheder for at rejse til velkendte feriedestinationer sydpå.

Århus Charter udvider antallet af rejsemål fra Aalborg Lufthavn fra maj næste år.

Hidtil har Århus charter fløjet til den græske ø Zakynthos direkte fra Aalborg, men nu udvides med Kreta, Rhodos og Side i Tyrkiet.

- Vi har lyttet til vores nordjyske gæster og er glade for, at vi igen kan udbyde de ønskede rejser fra Nordjylland og ser frem til igen at kunne øge vores engagement i Aalborg Lufthavn, siger bureauchef Henrik G. Jensen, Århus Charter.

Ifølge Århus Charter har man kunnet mærke øget efterspørgsel på rejser som følge af det ustadige danske sommervejr.

- Salget på sommerrejser ligger lige nu knap 25 højere end på samme tidspunkt sidste år, siger Henrik G. Jensen