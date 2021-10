Flere lam lå flænset på mark - spor peger i retning af ulven

FREJLEV:I sidste uge fandt en landmand fem af sine får skambidt - fire af dem var døde, mens det femte måtte aflives - på afgræsningsarealerne, der støder op til Ny Nibevej ved Frejlev.

Politikommissær Henrik Jensen fra Dyrevelfærdssektionen ved Nordjyllands Politi venter stadig på svar fra DNA-prøverne, der skal fastslå, om det er en ulv der har været på spil. I mellemtiden er der dog føjet yderligere tre døde lam til "massakren".

- Da landmanden var ude at kontrollere sine dyr dagen efter, fandt han yderligere tre døde lam i området, fortæller Henrik Jensen, der også har fået flere oplysninger, som indikerer, at der sandsynligvis er tale om ulveangreb.

- Vi har blandt andet fået en henvendelse fra en kvinde, der mener at have set et dyr, der kunne være en ulv. Hun fortæller også, at hendes hund reagerer underligt, når hun lufter den i området ved Duedal nær Frejlev, siger politikommissæren, der dog stadig ikke helt vil udelukke, at det også kan være en hund, der har angrebet fårene.

- Hvis det er hunde, så skal vi have det stoppet, men hvis det viser sig at være en ulv, er der ikke så meget, vi kan gøre ved det i forhold til de regler, der er. Landmanden kan få hjælp til at lave noget ordentlig hegn og han kan søge erstatning for de dyr, han har mistet, konstaterer han.

I maj måned blev der filmet en ung hanulv i Lille Vildmose, og Henrik Jensen mener, at der sagtens kan være tale om samme ulv.

- Ulve bevæger sig over et stort område, og for dem er 60 kilometer kun en lille smuttur. Men om det er den, er kun gætteri. Det bliver vi formentlig meget klogere på, når svaret på DNA-testen kommer, siger han.