Flere fyringer på HF & VUC Nord

Der meldes om fyringer på HF & VUC Nord, der har adresser flere steder i landsdelen, og rektor Lene Yding bekræfter, at hun må sige farvel til medarbejdere, og kalder den kommende fyringsrunde for en nødvendig tilpasning.

- Det er ikke en større fyringsrunde. Det selvfølgelig dramatisk for den enkelte, men for virksomheden er det ikke, siger rektoren og forklarer, at uddannelsesinstitutionen er aktivitetsstyret og må tilpasse antallet af medarbejdere efter antallet af kursister.

- Og vi har haft lidt færre kursister i årets første halvår og må forventer, at det bliver på samme niveau i det næste halvår, siger Lene Yding, som holder det præcise antal internt indtil næste uge, men som siger, at det slet ikke er i nærheden af de 30, som i så fald skulle have været meldt ud.

- Nej, nej, nej ... det er noget mindre, siger rektoren, der samtidig understreger, at tilpasningen ikke betyder, at HF & VUC Nord forlader nogen af sine adresser i det nordjyske.

Hun betragter faktisk den nuværende situation med faldende indtægter som et øjebliksbillede, der hurtigt kan ændre sig.

- Jeg er spændt på, hvad der sker med alle de mennesker, der har været sendt hjem eller mistet deres job på grund af corona-krisen. Tænker de mon i at efteruddanne sig eller få taget den HF-eksamen, de aldrig fik taget, spørger Lene Yding og svarer:

- Så er vi i hvert fald klar til at hjælpe.

Lene Yding forklarer, at HF & VUC Nord hurtigt kan skrue op for aktivitetsniveauet, når behovet viser sig.