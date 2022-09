Snart skal der bores og bankes om natten, og stort antal borgere må leve med det

AALBORG:Der bliver formentlig brug for ørepropper i en periode for et stort antal husejere, når et stort anlægsprojekt sættes i gang.

Der er tale om fire støjskærmprojekter langs E45 ved Aalborg, der skal opfylde et mange årigt ønske om at minimere den øgede støj fra de mange biler langs motorvejen, der skærer sig ind igennem Aalborg. Støjskærmene skal i jorden, og det betyder, at der enten skal bankes eller bores stålpæle ned.

En indledende støjrapport fra Vejdirektoratet har som tidligere omtalt i Nordjyske vurderet, at der i forbindelse med borearbejdet om natten vil være ca. 237 boliger, der vil være påvirket af et støjniveau over 60 dB(A) i ca. et til seks døgn. Det har udløst et ønske hos klima- og miljøudvalget om, at Vejdirektoratet tilbyder husejerne genhusning i perioden på grund af den voldsomme støj.

Men nu melder Vejdirektoratet ud, at det simpelthen ikke er en mulighed for dem at hjælpe de mange familier med genhusning.

- Ikke muligt juridisk

- Grunden til at man afviser er, at man rent juridisk faktisk ikke har mulighed for det, siger, siger Jakob Fryd, der er chefkonsulent i Vejdirektoratet

Så borgerne må leve med det i den periode?



- Ja, som udgangspunkt, det er jo det, som vi har søgt kommunen om, men i sidste ende er det kommunen, der er miljømyndighed på det her med anlægsstøjen.

En række støjskærmsprojekter skal sikre, at et stort antal boliger langs E45 ved Aalborg får reduceret støjen betragteligt. Foto. Henrik Bo

Ved andre større anlægsprojekter er der eksempler på, at muligheden for genhusning er indskrevet som ved metrobyggeriet i København.

- Ved Cityringen blev det indskrevet i en lovbekendtgørelse, siger Jakob Fryd.

Usikkerhed

Der er dog også en del usikkerhed forbundet med den indledende støjrapport, for det konkrete projekt er endnu ikke er fastlagt og afhænger af udbuddet og kontrakterne med entreprenørerne.

- Det er der jo, for nu bliver projektet udbudt, og der vil i det udbud være nogle krav til det her med boring og så videre. Men i sidste ende handler det om, hvordan entreprenøren tilrettelægger arbejdet.

Han fortsætter.

- Der er er forudsat nogle ting i den her detailprojektering. Man forventer, at entreprenøren kan anlægge det på den her måde, men det kan godt være, at når entreprenøren kommer på opgaven, at man så finder ud af, at det skal gøres på en lidt anden måde, så der er noget usikkerhed i de beregninger, der er blevet lavet indtil videre, siger Jakob Fryd.

Stor hammer fravalgt

For at minimere støjen har Vejdirektoratet i øvrigt fravalgt at bruge en seks ton hammer til at ramme med, for ifølge støjrapporten vil brugen af hammeren medføre, at op mod 10.000 boliger en nat vil være påvirket med over 40 dB(A), som er Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse. I forhold til borearbejdet vil op mod 1650 boliger været påvirket af et støjniveau over 40 dB (A) en enkelt nat.

Kommunen kan ikke hjælpe

Hos Aalborg Kommune, der drømte om hotel- eller sommerhusophold til borgerne, ærgrer man sig. Men kommunen har ikke selv mulighed for at tilbyde genhusning, selvom man finder det nødvendigt.

- Jeg mener ikke, at vi har nogen mulighed for at gøre det, så realiteten er nok, at der ikke er noget at gøre ved det, og at det bliver sådan, som det bliver. Det eneste som man kan glæde sig over, det er, at det er forholdsvist kortvarigt, siger klima- og miljørådmand Per Clausen (EL).

På sigt er det som bekendt også meningen, at projektet netop skal minimere støjgenerne for beboerne langs E45 i de pågældende områder.

- Ærgerligt

- Det skal jo hjælpe på de pågældende menneskers problemer. Det er selvfølgeligt ærgerligt, at det ikke kan lade sig gøre, men det er der tilsyneladende ikke noget at gøre ved, siger Per Clausen.

Selvom han ønsker, at der tilbydes en genhusning, så er han også bekymret for at sætte en kæp i hjulet på projektet, som der er blevet kæmpet for i årevis.

- Vi løber risiko

- Hvis vi skal komme nogen vegne, så vil det være rigtig kompliceret, og den risiko vi løber er, at selve projektet vil blive udsat, og det er der jo heller ikke nogen af os, der har en interesse i. Vi har en interesse, at det bliver gennemført nu og hurtigt, siger Per Clausen.

Han peger på, at nye støjværn har været efterspurgt i rigtig mange år.

- Vi har jo forsøgt i den tilladelse, som vi giver at begrænse støjen så meget som muligt med respekt for, at arbejdet skal udføres.

Kommunen har tidligere meldt ud, at anlægsarbejdet forventes påbegyndt sidst i 2022 og forventes at afsluttes november 2023. Funderingsarbejdet forventes at foregå fra april til juli 2023 i døgndrift i ca. 11 uger – dog ikke i weekender.