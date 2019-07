Flere indbrud: To yngre mænd dømt for at stjæle designermøbler

AALBORG: To mænd i 20'erne er ved Retten i Aalborg blevet idømt dels tre måneders ubetinget fængsel, dels en behandlingsdom for flere indbrud - to af dem begået i forening i starten af maj i år, de tre andre udelukkende af den ene tiltalte i marts og juli sidste år.

Det oplyser anklager Mikkel Holdensgaard fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

De to blev efter anmeldelserne om de to indbrud 3. maj i år anholdt efter kort tids efterforskning og fremstillet i grundlovsforhør 4. maj. De har begge siddet fængslet lige siden.

Manden, der blev idømt tre måneders ubetinget fængsel, er 27 år, mens hans medsammensvorne ved de to indbrud 3. maj i år er 26 år.

Ved de to indbrud, som mændene havde begået sammen, blev der stjålet en del designermøbler - heriblandt PH lamper.

27-årige erkendte indbrud

Den 27-årige erkendte de to indbrud. Efter hans anholdelse blev tyvekosterne fra de to indbrud fundet på hans bopæl. Han forklarede i retten, at han havde været alene om indbruddene.

Men det troede retten dog ikke på. Blandt andet fordi vidner havde set to personer i området nær gerningsstederne i Aalborg SV.

Derfor blev den 26-årige også dømt for de to indbrud sammen med den 27-årige. Dertil kom tre andre indbrud og forsøg på indbrud - to i juli måned 2018 på Pallasvej i Aalborg SV, hvor der ved det ene indbrud bl. a. blev stjålet 5.000 kroner i kontanter,

Det sidste indbrud foregik i Gistrup i marts 2018, hvor der blev stjålet en bærbar computer, et kamera og andet elektronik.

Den 26-årige nægtede alle fem forhold, men retten valgte alligevel at dømme ham for indbruddene på baggrund af vidneforklaringer, at der var fundet DNA på gerningsstederne, at han boede i området og at der var set en person svarende til hans signalement nær gerningsstederne.

Behandlingsdom

Den 26-årige var tidligere idømt en behandlingsdom for lignende kriminalitet, og kriminalforsorgen var inde over for at foretage en vurdering.

- Lægerne har vurderet, at en ny behandlingsdom var påkrævet for at forebygge ny kriminalitet, og derfor valgte retten at idømme ham en ny behandlingsdom med en varighed på fem år, forklarer Mikkel Holdensgaard.

Han oplyser, at begge de dømte var straffet for berigelseskriminalitet - den 26-årige flere gange end den 27-årige.

Den 27-årige modtog dommen på de tre måneders fængsel, mens den 26-årige udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke. Begge blev løsladt efter domsafsigelsen.