Flere nye teststeder til Aalborg: Primært til 16-30-årige

Test før fest. Det er blevet mantraet for Aalborg Kommune til de unge, nu hvor smitten bliver ved med at stige. Frygten er, at incidenstallet hurtigt rammer den nye grænse på 300, og så må man lukke alt ned igen.

Derfor opfordrede Jan Nielsen, der står i spidsen for Aalborg Kommunes kriseberedskab, på et pressemøde fredag, at man altid testes før, man går til fest eller skal ud blandt mennesker.

- Vi opfordrer til "test før fest", uanset hvornår man sidst er blevet testet, siger Jan Nielsen.

Men i erkendelse af at alt for mange i Aalborg ikke bliver testet, og at køerne til test er blevet alt for lange i spidsbelastningstidspunkterne, så har Aalborg Kommune i samarbejde med regionen besluttet at oprette flere nye pop-up-teststeder - primært for unge mellem 16 og 30 år.

- Det bliver steder, hvor man kan få en pcr-test og svar dagen efter. Vi har noget lignende med vores testkaravane, men nu bliver det udvidet for at komme smitten til livs, siger Jan Nielsen.

Tiltaget er dog ikke helt på plads endnu, og i regionen regner kontorchef Jacob Bertamsen med, at der kommer to-tre nye teststeder.

- Vi håber, at primært den unge målgruppe vil benytte sig af det nye tilbud, men vi vil selvfølgelig ikke sige nej til andre, der måtte ønske at blive testet på de nye steder, siger Jacob Bertramsen.

Lige nu arbejder kommunen og regionen sammen om at få det nye tiltag op at køre, men detaljerne er ikke helt på plads endnu.

- Det bliver helt sikkert pcr-test og uden tidsbestilling. De unge ønsker fleksibilitet og at kunne blive testet, når det lige passer dem. Vi har dog ikke antallet af test-steder på plads endnu, og vi ved heller ikke helt, hvor de kommer til at ligge, siger kontorchefen.

- For os er fidusen med disse pcr-test, at de er mere retvisende og er derfor et bedre værktøj end hurtigtest - især til smitteopsporing. Men hurtigtestene er stadig et fint værktøj til at få opdateret sit coronapas, lyder det.

- Så derfor vil vi også opfordre de unge til at blive testet dér, siger Jakob Bertramsen, der også har en anden nyhed med.

- Der kommer nemlig et nyt testcenter i Vejgaard allerede fra næste uge, siger han.