Flere påsatte brande - tre anholdt

AALBORG: Påsatte brande i affaldscontainere skabte en del utryghed i Aalborg tirsdag aften.

Det var på Grønlands Torv og på to veje tæt derpå. På Grønlands Torv blev der også skudt med fyrværkeri mod en boligblok.

Senere blev der sat ild til en container på Sebbersundvej i Aalborg Øst.

Her så en politipatrulje, at nogle unge mennesker løb fra stedet. Tre af dem blev anholdt og sigtet for brandstiftelse. Der er tale om tre 17-årige drenge. De blev løsladt efter endt afhøring, oplyser vagtchef Jesper Sørensen.

Containerbrandene blev hurtigt slukket og havde ikke nået at anrette større skader. I alle tilfælde er der formentlig brugt fyrværkeri til at starte brandene. Blandt andet har et vidne forklaret over for politiet, at der lød et højt brag umiddelbart før en af brandene.

En person måtte på skadestuen, efter at noget fyrværkeri var eksploderet i hånden på ham på Grønlands Torv.