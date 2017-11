Flere penge, tak

NØRRESUNDBY: Der er behov for flere penge til området. Det påpegede flere af deltagerne i danske handicaporganisationers valgmøde på VUK i Nørresundby, og det var et flertal af politikerne i panelet faktisk enige i.

- Siden kommunalreformen i 2007 er udgifterne til området blevet beskåret med 15 - 20 procent. Og selvom der er blevet flere børn og voksne med handicap, er der ikke kommet flere penge til området. Er det noget, I vil arbejde for, spurgte fællestillidsmand for socialpædagogerne i Aalborg Kommune Henrik Korsbæk Flyvbjerg, som var en af de næsten 100, der havde fundet vej til mødet.

Byrådsmedlem Daniel Nyboe Andersen (RV) og rådmand Thomas Krarup (K) svarede begge bekræftende, og rådmand Mads Duedahl (V) var også positiv.

- Ja, der bliver behov for flere penge. Men det bliver også et svært budget næste år. Blandt andet fordi ingen ved, hvad den påtænkte ændring af udligningsreformen ender med. Så det bliver et ja med forbehold fra min side, sagde han.

Byrådskandidat for Liberal Alliance Niels Vinge Koustrup mente også, der bør kanaliseres flere penge til området. Men kun hvis der kan findes midler til det på andre områder.

- Hvis vi kan skabe flere arbejdspladser ved hjælp af en mere erhvervsvenlig politik, vil der også blive råd til at gøre noget mere på andre områder, påpegede han.

- Jeg er enig i, at hvis der bliver flere mennesker med handicap, skal der også være flere penge til området, supplerede Per Clausen (EL).

- Men vi er også udfordret af regeringens omprioriteringsbidrag, og derfor vil jeg gerne opfordre til, at Aalborg Kommune siger tydeligere fra, tilføjede han.

Forældre til børn med særlige behov (BHOV) var nogle af dem, der gerne ville have klare svar på valgmødet.

Systemstress

Udover de allerede nævnte deltog byrådsmedlem Jens Toft-Nielsen (SF), rådmand Mai-Britt Iversen (S) og byrådsmedlem Christoffer Hjort Storm (DF) også i panelet, der blev mødt af stor spørgelyst. Formand for Forældre til børn med særlige behov Marlene Qvist efterlyste f.eks. svar på, hvad politikerne vil gøre for at undgå den "systemstress", mange forældre kommer til at lide af, når de piskes fra sagsbehandler til sagsbehandler for at få hjælp til deres børn.

- Jeg ved godt, at det er noget af det sværeste. For de mennesker, der har det sværest, er desværre også nogen af dem, der ofte skal forholde sig til allerflest mennesker, sagde rådmand Mai-Britt Iversen (S).

Hun pegede blandt andet på tværfaglige teams og en mere håndholdt indsats som en mulig løsning. Og så bør det naturligvis også være sådan, at ingen giver slip, før der står en anden parat til at tage over.

- Det hele er sovset ind i kontrol og mistillid, så det er ikke noget ordentligt svar, mente Niels Vinge Koustrup (LA).

- Vi går ind for at lytte til dem, det hele handler om, og derfor vil jeg også gerne vide, om der er noget I som pårørende selv vil forslå, forklarede han.

Marlene Qvist sagde hertil, at det ville være "fantastisk", hvis man som handicappet kun behøvede at benytte sig af en indgang til kommunen, og den tankegang var der også flere af politikerne, der var inde på. Jens Toft-Nielsen (SF) gik endda så vidt, at han foreslog, at der eventuelt blev lavet en ny forvaltning - kun for handicappede.

- I øjeblikket er området jo delt over flere forskellige forvaltninger, så det er i hvert fald noget, man kan tænke over, mente han.

Ældre- og handicaprådmand Thomas Krarup (K) blev ikke populær, da han forsøgte at forsvare, at der i visse tilfælde kun er en nattevagt.

Puttes klokken 20.30

Fra salen var der også spørgsmål om besparelser på bosteder, hvor beboerne - selvom de er voksne - lægges i seng kl. 20.30 om aftenen. Og flere ville også gerne vide, om det er ok, at der kun er en enkelt nattevagt til at tage sig af 20 personer i fem huse.

Rådmand for ældre- og handicappede, Thomas Krarup (K), håbede, at det var noget spørgerne vil tage op med lederne af de forskellige tilbud. Men han pegede også på, at der ofte er tale om fælleskommunale tilbud, hvor de øvrige kommuner i KKR også har indflydelse på, hvad det må koste.

- Det er jo den samme sang vi hører fra mange plejehjem, som også er blevet beskåret med 1 - 2 procent om året. Og derfor synes jeg, man skal se det i et større perspektiv, når man skal stemme, så man husker at spørge sig selv, om det er skattelettelser eller velfærd, man vil have, påpegede Jens Toft-Nielsen (SF).

Vedrørende en eventuel mangel på nattevagter, tilføjede Thomas Karup (K), at han ikke ønskede at behandle konkrete sager på mødet. Samt at der rent faktisk er blevet tilført 40 mio. kroner til området i kommunes ny budget, som alle partier har stemt for.

Men hans efterfølgende argumenter om, at der heller ikke er behov for flere nattevagter, fik dog store dele af salen til at buh’e.

- Fordi der bliver flere børn og voksne med handicap, og de lever længere, kommer budgettet - uanset hvad - til at opleves som en besparelse. Og det bliver vi altså nødt til at diskutere på et eller andet tidspunkt, understregede per Clausen (EL).

Panelet bestod - udover byrådskandidat for LA Niels Vinge Koustrup, som afløste Hans Peter Beck, der var forhindret - udelukkende af folk, der allerede sidder i byrådet.