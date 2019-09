Flere personer i sammenstød: En person snittet af kniv

AALBORG:På Europa Plads ved Aalborg Kongres og Kultur Center har der onsdag sidst på eftermiddagen været sammenstød mellem flere personer.

Under sammenstødet blev der trukket en kniv.

- Der var noget uro og slagsmål mellem 5-6 personer, og i den forbindelse er en af dem blevet ramt af en kniv, altså et overfladisk snitsår, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Der er anholdt to personer, og en person er på skadestuen for at få snitsåret behandlet.

- Hvad det drejer sig om, ved vi endnu ikke, siger vagtchefen og tilføjer, at de involverede er folk fra Aalborg.