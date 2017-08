Flere rejser til Madeira fra Aalborg

AALBORG: I løbet af oktober tilbyder tre rejsebureauer fire afgange med specialrejser fra Aalborg Lufthavn til Madeira, men hvis man venter et par måneder længere, stiller SunCharter op med mere traditionelle charterrejser til Atlanterhavsøen, der er kendt for sit behagelige klima og sin spændende og frodige natur.

Selskabet udbyder rejserne til salg fra i dag, og den første flyvning afvikles lørdag 23. december for dem, der gerne vil holde jul i et betydeligt lunere klima end det danske.

Derefter flyves der hver lørdag fra Aalborg til Madeira frem til og med lørdag 14. april. Det er selskabet DAT, der efterhånden er velkendt i Aalborg Lufthavn, som står for transporten, og flyvetiden er fire en halv time.

Bedste ø-destination

SunCharter, der er kendt for stort set kun at udbyde rejser fra Aalborg, har blandt andet taget Madeira på programmet, fordi flere og flere danskere efterspørger rejser til øen, der både i 2015 og 2016 har vundet prisen for verdens bedste ø-destination, oplyser Ole Kragelund Jürgensen, produkt- og marketingschef i selskabet.

Han peger på, at der især i vinterhalvåret kommer mange skandinaver til øen både for at nyde nogle dage i solen og for at tage på opdagelse i den flotte natur, da klimaet giver mulighed for begge dele.

Udover naturen er øen kendt for sin spændende kultur, hyggelige små landsbyer og hovedbyen Funchal med mange hoteller, restauranter, små lystbådehavne og gode shoppingmuligheder. Det er da også i Funchal, at SunCharters hoteller er beliggende.

Byen har både en ny og en gammel bydel med hver sin form for charme. Man kan gå på opdagelse i de små smalle gader i den gamle bydel eller tage på shopping blandt alt fra internationale mærker til lokalt håndværk i den nye.

Det er også i Funchal, at man for eksempel finder en svævebane til den højtbeliggende landsby Monte, hvor man blandt andet kan besøge en tropisk have i japansk stil eller en botaniske have med flere end 2000 forskellige planter.