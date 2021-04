Flere tip har ikke givet pote: 27-årig stadig forsvundet efter dramatisk episode i Aalborg

AALBORG:På trods af flere tip fra borgere er det endnu ikke lykkedes politiet at finde den 27-årig Cenk Firat Kirat, der fredag aften påkørte en politibetjent, efter han var blevet stoppet for at køre for stærkt .

Efter at være blevet påkørt affyrede betjenten flere skud mod bilen, der fortsatte sin flugt fra stedet.

Den 27-årige blev genkendt som fører af bilen - en Ford Mondeo stationcar - der er særdeles godt kendt af politiet i forvejen.

Nordjyllands Politi valgte hurtigt at efterlyste manden med navn billede, og det har hen over weekenden givet henvendelser fra borgere, fortæller vagtchef Jess Falberg.

- Dem har vi selvfølgelig reageret på, men det har ikke ført til anholdelse af den efterlyste, siger vagtchefen.

Efter påkørslen var betjenten en tur forbi skadestuen, men han slap med overfladiske skrammer.

Flugtbilen blev efterfølgende fundet, og politiet har konstateret, at bilen er blevet ramt af mindst ét skud - men at der ikke er noget der tyder på, at nogen personer er blevet ramt.

I sager hvor en betjent afgiver skud i tjeneste, skal Den Uafhængige Politiklagemyndighed undersøge de nærmere omstændigheder omkring selve skudafgivelsen.

Cenk Firat Kirat er 27 år, 180 centimeter høj med markeret ansigt, brun hud, mørkt hår, som formentlig er barberet i siderne.