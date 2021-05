Flere trusselsbreve er dukket op: - Det er et angreb på Jyske Bank

NORDJYLLAND:Alle filialer i Jyske Bank er blevet låst af, efter endnu flere af bankens filialer har modtaget trusselsbreve med mystisk pulver.

- Det her er et angreb - en aktion - mod Jyske Bank, siger kommunikationsdirektør Erik Qvirin Hansen fra banken.

Torsdag blev der fundet fire "pulverbreve" adresseret til Jysk bank-filialer. To af brevene var stilet til bankfilialer i Aalborg og Holstebro, men inden brevene nåede frem, dryssede der mistænkeligt pulver ud af dem, mens de befandt sig på postterminalen i Aalborg.

Det udløse pulveralarm, og et særligt biokemisk beredskab blev aktiveret.

Eksperter iført lufttætte beskyttelsesdragter rykkede ind og tog prøver af pulveret, som natten til fredag blev analyseret hos Statens Serum Institut i København.

Her konkluderede man, at pulveret er ufarligt.

- Men vi ser alvorligt på det, fastslår Jyske Banks kommunikationsdirektør.

Derfor har banken nu låst dørene til alle sin 80-90 filialer landet over.

Kunder, der bestiller tid, kan dog stadig komme ind, hvis de for eksempel skal til møde med deres bankrådgiver.

Truer med "aktion" mod bank

Bankens kommunikationsdirektør vil ikke oplyse, hvor mange nye pulverbreve, der er dukket op - ud over de fire i går. Det er er sag for politiet, understreger han.

Avisen JydskeVestkysten skriver, at politi og beredskab fredag formiddag er til stede ved Jyske Banks filialer i Kolding og Fredericia og har sat afspærringer op, efter at banken har modtaget mistænkelige breve.

Bankens kommunikationsdirektør oplyser, at der blev fundet "trusler" i de breve, der dukkede op torsdag.

- Der trues med en ikke nærmere aktion mod banken, siger Erik Qvirin Hansen.

Fik pulver på hånden

For nogle af bankens medarbejdere har pulverbrevene været en meget ubehagelig oplevelse. Torsdag var to breve nået frem til filialer i Holstebro og Kjellerup i Midt- og Vestjylland, og en medarbejder fik pulver ud over sin hånd.

Medarbejderen er dog uskadt, da pulveret i det brev var uskadeligt.

- Nogle af vores medarbejdere er chokerede over det her, og det tager vi hånd om, understreger kommunikationsdirektøren.

Det er sket før

Banken har et særligt kriseberedskab, når sådan noget sker, og det beredskab er nu aktiveret,

Jyske Bank før har oplevet lignende trusler med pulverbreve for et par år siden.

Kommunikationsdirektøren har ingen anelse om, hvor ukendte personer nu har truet banken med de nye pulverbreve.