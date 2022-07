Flere tusinde vågnet op uden strøm

AALBORG:Flere tusinde husstande i Aalborg Øst, Gistrup, Aalborg SV og Kongerslev er onsdag vågnet op til en dag, hvor der ikke er strøm i kontakterne.

Det oplyser netselskabet N1.

Strømafbrydelsen skyldes, at netselskabet fik meldinger om både en kabel- og en transformerfejl. Der var dog tale om en teknisk fejl.

- Det er usædvanligt, at der både er kabel- og en transformerfejl i samme område. Vores system er sådan indrettet, at når der komme sådanne fejlmeldinger, så lukker vi strømmen med det samme for en sikkerheds skyld, så vi ikke er strømførende til en ulykke, siger Frederik Schmidt, presseansvarlig ved N1.

Problemerne ramte først kunder i Aalborg Øst og Gistrup. Her forsvandt strømmen klokken 4, mens Aalborg SV og Kongerslev blev ramt en time senere.

I alt blev 5200 husstande ramt af strømafbrydelsen.

Strømmen blev genetableret alle steder omkring 07.30. De husstande, der var uden strøm i længst tid, havde 1,5 time uden velfungerende stikkontakter.

Du kan se mere præcist her, hvilke kvarterer i de nævnte områder, som er ramt af strømsvigtet.

