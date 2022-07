Flere tusinde vågnet op uden strøm

AALBORG:Flere tusinde husstande i Aalborg Øst, Gistrup, Aalborg SV og Kongerslev er onsdag vågnet op til en dag, hvor der ikke er strøm i kontakterne.

Det oplyser netselskabet N1.

Det er ukendt, hvad der er skyld i driftsforstyrrelserne, som har ramt elkunder i postnumrene 9200, 9220 og 9293.

Problemerne ramte først kunder i Aalborg Øst og Gistrup. Her forsvandt strømmen kl. 4, mens Aalborg SV og Kongerslev blev ramt en time senere.

- Vi arbejder på at lokalisere fejlen og forventer, at strømmen er tilbage indenfor to timer, skriver N1 på sin hjemmeside.

Du kan se mere præcist her, hvilke kvarterer i de nævnte områder, som er ramt af strømsvigtet.

Opdateres