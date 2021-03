Flere udsatte og psykisk sårbare i arbejde

AALBORG:46 procent af deltagerne i et projekt, der skal skaffe flere udsatte og psykisk sårbare i Aalborg Kommune en plads på arbejdsmarkedet - og dermed også gøre dem selvforsørgende - er lykkedes med netop dette.

Det viser en evaluering af indsatsen, som Aalborg Kommune, Den Sociale Kapitalfond, Fokus Folkeoplysning og Det Obelske Familiefond har arbejdet sammen om. Og ifølge rådmand Mai-Britt Iversen (S), er det imponerende, selvom det oprindelige mål var 50 procent.

- Det var en meget ambitiøs ambition, og derfor er vi også enormt tilfredse med resultatet, siger hun til en pressemeddelelse.

Ved hjælp af en såkaldt social effektinvestering, har Fokus Fokeoplysning, der er specialist i at matche borgere med særlige behov med virksomheder, arbejdet benhårdt på, at få flere kontanthjælpsmodtagere og andre, der - selvom de er erklæret ”jobparate” - har haft svært ved at finde et job, videre. Og det er blandt andet sket ved hjælp af en helt ny tilgang til problemstillingen. For eksempel ved at bruge et andet sprog om deltagerne, der ikke betegnes som kontanthjælpsmodtager, ledige eller borgere - men slet og ret kandidater, der aktivt søger job og er aktør i eget liv.

- Det har været en modsætning til det, de ledige ofte møder i jobcenteret ved visitation og i startsamtaler, hvilket har givet dem en oplevelse af at blive taget alvorligt, siger direktør i Fokus Folkeoplysning, Bjørn Salling.

Social effektinvestering En social effektinvestering er et partnerskab mellem en udbyder, en leverandør og en investor, der er enige om at løse en social udfordring. Det kan for eksempel være: Forebyggelse og reduktion af stress, beskæftigelse af udsatte borgere, uddannelse og beskæftigelse til unge på kanten og flere i job i udsatte boligområder. Samarbejdet tager udgangspunkt i et partnerskab med en resultatkontrakt. Investoren får tilbagebetalt sin investering samt et finansielt afkast, hvis operatøren har været i stand til at opnå den aftalte effekt. VIS MERE

I modsætning til andre jobprojekter har man ikke anvendt virksomhedspraktikker - men satset på småjobs, der fremskynder en reel jobeffekt.

- Rationalet har været, at det- set fra virksomhedens perspektiv- er bedre at starte med et lille men lønnet - job, frem for en ulønnet virksomhedspraktik med et uklart formål,, forklarer Bjørn Salling.

Investeringsmodellen i projektet hviler på princippet om ”payment by results”. Det vil sige, at er skabes afkast på investeringen, hvis det lykkes at få kandidaten i selvforsørgelse. Den Sociale Kapitalfond har investeret 4 mio. kroner i indsatsen ved at betale projektomkostningerne til Fokus, og så har Aalborg Kommune hver uge betalt Den Sociale Kapitalfond for den periode, hvor kandidaten er i hel eller delvis forsørgelse. PÅ den måde får Fokus dækket sine omkostninger, og Den Sociale Kapitalfond opnår afkast på investeringen, jo flere der kommer i arbejde.

Aalborg Kommune opnår besparelse på udgifter til forsørgelse, jo flere der kommer i arbejde

- Uden opbakning fra Den Sociale Kapitalfond, var Fokus Folkeoplysning nok aldrig kommet med tilbuddet om denne type samarbejde, siger Mai-Brit Iversen.

- Så vi har både sparet penge for forsørgelse af borgere og opnået besparelser, der vil akkumulere de kommende år, forklarer hun.

Ifølge evalueringen er det hidtidige afkast på investeringen 52.237 kroner, men for deltagerne - eller kandidaterne - er det vigtigere, at der er tale om rigtige job med lønnede timer og ikke blot praktik.

- Jeg har faktisk lige fået arbejde i en butik. Min rådgiver på Fokus hjalp med det. Hun kontaktede firmaet, og jeg synes virkelig, at det er flot arbejde, at de kommer med alle de jobs. Selv når man sidder derhjemme og kan blive ringet op og faktisk kan få tilbudt et job, fortæller en af deltagerne.