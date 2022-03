Flere uheld her til eftermiddag skabte kø omkring Aalborg

AALBORG:Flere biler kørte lidt for tæt på motorvej E45 ved Svenstrup i nordgående retning, hvor tre køretøjer var involveret i et harmonikasammenstød. Bilisterne er lettere tilskadekomne, og to af dem er kørt til tjek på skadestuen.

- Uheldet har selvfølgelig forårsaget noget kødannelse, men vi er færdige med arbejdet ude på stedet, og trafikken er løsnet op igen, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Poul Fastergaard.

Politiet hørte om uheldet klokken 14:57 og var færdige med oprydningsarbejdet klokken 15:45. Men der skulle ikke gå lang tid, før de igen blev kaldt ud til et færdselsuheld. Denne gang ved afkørsel 26 i Aalborg Øst omkring Universitetsboulevarden.

- Det var også nogle bilister, som har kørt lidt for tæt. To biler stødte sammen, og den ene bilist er blevet kørt til tjek på skadestuen. Uheldet medførte lidt kø, men motorvejen var ikke spærret her oplyser Poul Fastergaard.

Her er oprydningsarbejdet også færdigt.