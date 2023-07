Flertal vil bevare Egholm: Byg motorvej i øst i stedet

NORDJYLLAND:De fleste aalborgensere vil ikke have en motorvej over Egholm.

I følge en ny meningsmåling er der nemlig et markant flertal - godt 60 procent - der hellere vil have, at den nuværende forbindelse bliver udvidet. 28 procent af de adspurgte foretrækker en motorvej over Egholm, mens de resterende 13 procent ikke har taget stilling.

Det resultat giver glæde hos de, der har bestilt og betalt undersøgelsen.

- Selvfølgelig er vi glade for, at det igen viser sig, at et flertal ikke vil have den forbindelse, siger advokat Louise Faber, der er formand for Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen.

Borgerbevægelsen har sammen med det aalborgensiske nicheparti, Trafikalt Folkeparti, foreningen Egholms Venner og flere privatpersoner betalt Jysk Analyse cirka 25.000 kroner for at lave målingen. Tidligere meningsmålinger har ligeledes vist, at der i Aalborg er flertal mod forbindelsen.

Denne gang har 501 - alle med bopæl i Aalborg kommune - svaret på spørgsmålene, og resultatet viser, at der i hele kommunen er flertal for en anden løsning end den planlagte. Især er der bekymring for, at forbindelsen vil få store omkostninger for naturen.

I sidste ende er det politikerne på Christiansborg, der bestemmer. Tror du, at de lader sig påvirke af en måling?

- Det gør de nok ikke. Det virker som om, at politikerne er ude af trit med, hvad borgerne lægger vægt på er vigtigt, og hvad de ønsker sig i fremtiden. Jeg synes, at det er bekymrende, at politikerne end ikke forsøger at argumentere sagligt for projektet. Vi hører kun floskler, og politikerne unddrager sig muligheden for at følge med udviklingen i den offentlige opinion og at erkende, at der ikke er opbakning til Egholmlinjen i befolkningen, siger Louise Faber.

På Christiansborg er der ligeledes et markant flertal - nemlig for at bygge forbindelsen over Egholm. Kun Enhedslisten, Alternativet og SF er direkte i mod - alle andre partier er for.

Motorvejen blev aftalt i forbindelse med et trafikforlig i sommeren 2021, men anlægsloven er endnu ikke vedtaget.

Først skal Vejdirektoratet være færdige med en opdateret VVM-undersøgelse. I løbet af foråret har direktoratet arbejdet på sagen, men resultatet er ikke klart endnu. Transportministeriet har dog oplyst, at de forventer, at anlægsloven kan være klar til at blive sendt til afstemning i februar i Folketingssamlingen 2023/24.

Selv hvis anlægsloven behandles i februar 2024, tager det dog lang tid, før forbindelsen står færdig.

Vejdirektoratet har tidligere over for Nordjyske anslået, at det tager omkring ni år, fra anlægsloven er vedtaget, til forbindelsen står færdig.

Bliver forbindelsen en dag til andet end et følsomt debatemne vil det være Danmarks dyreste stykke motorvej.

I starten af 2021 blev der senest lavet en prisfastsættelse.

Det skete i VVM-rapporten, og her lød prisen på 7,3 milliarder kroner, men det beløb rækker næppe.