Flot markering af Aalborg Pirates i nederlag

ISHOCKEY:Nogle gange er sport sekundært. Sådan er fornemmelsen hos mange i disse dage med tanke på de frygtelige begivenheder, der udspiller sig i Ukraine.

I Aalborg Pirates-lejren er det kommet ubehageligt tæt på via russiske Kirill Kabanov, der er ukrainsk gift. Hans hustru og parrets to børn er fanget i Ukraine, hvor alt lige nu svæver i det uvisse.

For at bakke mest muligt op om Kabanov og samtidig tage afstand til de væbnede handlinger bar Pirates-spillerne det ukrainske flag inklusiv navnene på Kirill Kabanovs hustru og børn på hjelmen til søndagens kamp. Inden kampen markerede Rungsted Seier Capital også en klar opbakning til Ukraine.

Måske var det den fine gestus, der gav lidt ekstra energi til piraterne, for de kom i hvert fald godt ud af de første 20 minutter.

Trods en afbudsliste, der er lang som et ondt ord, formåede Aalborg Pirates at bringe sig i front ved Mikkel Højbjerg i et 5-mod-3-powerplay.

Cirka halvvejs i kampen udbyggede Jeppe Jul Korsgaard den føring til 2-0, men fra det punkt gik det ned ad bakke for Pirates.

Inden anden periode var ovre, var det Rungsted, der førte 3-2. Pirates kæmpede gennem hele kampen med at holde sig ude af straffeboksen, og det endte med at koste for det amputerede mandskab.

Til søndagens kamp stillede man op uden Kirill Kabanov, der har fået fri grundet familiesituationen. Pirates var ligeledes uden Patrick Bjorkstrand, Pierre-Olivier Morin, Stephen Anderson, Charlie Curti og Martin Højbjerg, der alle er ude med skader lige for tiden. Altså fem forwards, der ville gå ind og blive profiler på alle Metalliga-hold samt en stærk back.

- Vi gik nok død som kampen skred frem. Det gjorde det heller ikke bedre, at vi fik alle de udvisninger. Det gjorde bare, at vi kom til at slide mere og hænge mere efter, siger Tobias Ladehoff.

Han har været en af initiativtagerne bag den markering og opbakning, man viste til Kirill Kabanov.

- Vi sad bare og snakkede nogle stykker i bussen på vej hjem fra Frederikshavn. Det er allerede blevet sagt, vi nok ikke helt kan sætte os ind i, hvad Kirill gennemgår lige nu, men vi må bare prøve at være der for ham og bakke alt det op, vi kan. Han skal i hvert fald vide, at vi tænker på ham og hans familie. Det er noget, der har rørt os alle meget dybt, siger Tobias Ladehoff.

Personligt er det noget, han har tænkt meget over i de forgangne dage, og Kirill Kabanovs situation og hele den ulykkelige situation i Ukraine er noget, der generelt optager Aalborg-truppen ekstremt meget.

- Vi sidder i hvert fald 25 mand her i bussen, der følger intenst med i de ting, der sker i Ukraine. Personligt er det her et ømt punkt, og det ved jeg også, at det er for alle de andre, der kender Kirill. Det gav tårer i øjnene, da vi også så det banner Rungsted havde inden kampen, siger Tobias Ladehoff.

Da Nordjyske fangede Ladehoff havde han netop sat sig til rette i bussen med en lang hjemtur foran sig. Den skal blandt andet bruges til at restituere, så godt man nu kan på et bussæde, for der venter en helt vanvittig uge for piraterne. Fem kampe i løbet af de næste syv dage, når der venter ligakampe tirsdag og onsdag samt Continental Cup-kampe fredag, lørdag og søndag.

- Det handler vist bare om, at vi får så meget hvile, vi kan få. Det er et vanvittigt program, der venter os, så vi må håbe, at vi får nogle af de skadede spillere tilbage, siger Tobias Ladehoff.

Tirsdag venter en hjemmekamp mod Herning, og onsdag venter der en udekamp mod SønderjyskE, inden det fredag går løs på hjemmebane med Continental Cup. Du kan i øvrigt se de tre internationale kampe på nordjyske.dk, der streamer Pirates-kampene i næste weekend.