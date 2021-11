Flugtbilist havde nær påkørt andre - fører løb ud på mark

VADUM:En biljagt på Thisted Landevej sydøst for Aabybro lørdag eftermiddag var tæt på at ende galt.

Politiet satte efter en bilist, som ikke ville standse. I rundkørslen ved Flyvestation Aalborg og Vadum kørte flugtbilen mod færdselsretning og havde nær ramt to andre biler, inden flugten fortsatte videre op ad Ellehammersvej.

Først ved Vadum Kirkevej/Hvorupgårdvej stoppede biljagten, da flugtbilen ramte el el-skab og sad fast i noget mudder.

Derefter stak bilisten af til fods ud på en mark, men han blev indhentet af politifolk og anholdt.

Det fortæller vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi.

Flugtbilisten er en 40-årig mand, der i forvejen er frakendt kørekortet. Politiet mistænker ham for at have kørt bil i narkopåvirket tilstand, og han sigtes for en stribe overtrædelser af færdselsloven, heriblandt kørsel mod færdselsretningen.

Muligvis kørte han også så stærkt under flugten, at det var vanvidsbilisme. Det giver politiet mulighed for at tage bilen fra manden, og foreløbig er bilen beslaglagt.

Biljagten startede lørdag kl. 16.25 og foregik over en længere strækning. Og politiet vil meget gerne høre fra vidner, heriblandt førerne af de biler i rundkørslen, der måtte undvige for ikke at blive ramt af flugtbilisten. Politiet kan kontaktes på tlf. 114.