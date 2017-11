Fly evakueret - passager lugtede røg

AALBORG: Et SAS-fly blev torsdag sidst på eftermiddagen evakueret, bedst som det var klar til at lette fra Aalborg Lufthavn.

Det oplyser presseafdelingen hos SAS.

Der var tale om et mindre SAS-fly, der havde 56 passagerer ombord. Inden afgang til København oplyste en passager, at vedkommende kunne lugte røg. Det blev meddelt til kabinepersonalet, som kontaktede piloten. Herefter blev lufthavnens brand- og redningsservice kontaktet, mens passagererne blev bedt om at forlade flyet igen og gå ind i terminalen.

Det oplyser SAS, som beskriver hele episoden som ganske udramatisk. Efterfølgende blev flyet undersøgt, men der blev ikke konstateret nogen form for røgudvikling.

Passagererne blev sendt til København med et andet SAS-fly.