Fly fra Nordjylland nåede aldrig til Vietnam

AALBORG:To fly fra det nordjyske flyselskab Great Dane Airlines kom aldrig til at flyve charter for Bamboo Airways i Vietnam.

På grund af corona-situationen har det asiatiske land igen lukket ned for international flytrafik, og derfor nåede flyene fra Great Dane Airlines ikke længere end til lufthavnen i Warszawa i Polen, hvor de fik påsat mærkater fra Bamboo Airways.

- Der er ingen internationale flyvninger til Vietnam. De giver ikke tilladelse til, at fly fra udlandet ankommer, fortæller direktør Thomas Hugo Møller fra Great Dane Airlines.

Flyver i stedet fra Billund

Derfor måtte de to fly fra det nordjyske flyselskab returnere til Danmark.

Det ene blev sendt til Billund, hvor det nu flyver med charterturister for Bravo Tours, mens det andet fly vendte tilbage til Aalborg Lufthavn.

De 45 medarbejdere fra Great Dane Airlines, som skulle have været med til Vietnam, er sendt hjem med lønkompensation fra staten.

Flyselskabet håber fortsat på, at man inden længe kommer i gang med at flyve i Vietnam.

Det asiatiske land har tidligere lukket for fly fra udlandet af frygt for coronasmitte. Dengang varede nedlukningen en måned.

Efter hvad Great Dane Airlines har fået oplyst fra Bamboo Airways og lokale myndigheder, er der en forhåbning om, at Vietnam snart genåbner for internationale flyvninger.

Når det sker, er det nordjyske flyselskab klar til at sende de to fly og medarbejdere til Vietnam, hvor flyene - som tidligere planlagt - skal bruges til charterflyvning for Bamboo Airways.