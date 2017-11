Fly kan snart lande i Aalborg uanset vejret

AALBORG: Næste år er det slut med, at dårlig sigtbarhed hindrer, at flyene kan lande i Aalborg Lufthavn. For lufthavnen er på nippet til at rykke fra at være en kategori 2 lufthavn til at være en kategori 3 lufthavn. Mandag underskrev lufthavnen en aftale om en opgradering af landingssystemerne.

Projektet står færdigt 25. maj næste år, hvorefter Aalborg Lufthavn som den tredje lufthavn i Danmark - og nummer 145 i verden - kan modtage fly i al slags vejr. De andre lufthavne herhjemme er Billund og København.

De forskellige kategorier er udtryk for, i hvor dårligt vejr det er muligt at lande et fly i en lufthavn. Aalborg Lufthavn har i dag en kategori 1 og en kategori 2 klassificering. Det betyder, at når piloten kommer ned i 100 fod, skal han kunne se 300 meter landingsbane.

- Men med den nye klassificering er der ingen krav til sigtbarheden - fremover kan flyene lande på instrumenterne, forklarer lufthavnsdirektør Søren Svendsen.

- Der kan være andre vejrmæssige årsager til, at man ikke kan lande. Kraftig sidevind eller glatte baner - men det her med aflyste fly på grund af sigtbarheden er vi snart ude over i Aalborg, fortsætter han.

Vigtigt for selskaber og passagerer

For Aalborg Lufthavn er det afgørende at rykke op i kategori 3.

- Det er vigtigt, når vi forhandler med luftfartselskaber. Det betyder, at de ikke får omkostninger til fly, der skal flyve andre steder hen på grund af dårligt vejr.

I løbet af i år har der været 12 tilfælde, hvor fly har måttet finde andre lufthavne.

- Det, at vi nu kommer helt ned på nul, betyder meget for selskaberne, - og for vores passagerer selvfølgelig.

Kontrakten blev underskrevet af project manager Thorbjørn Moen fra norske Indra Navia, der er den førende inden for den slags installationer, chef for operationsafdelingen i Flyvestation Aalborg Hans Kristian Skovmose og lufthavnsdirektør Søren Svendsen.

Investeringen ligger på omkring fem millioner kroner, som Aalborg Lufthavn selv betaler. Flyvevåbnet får ingen glæde af opgraderingen, da militærfly ikke har det nødvendige udstyr ombord til at udnytte teknikken.