Fly med motorproblemer lander i Aalborg Lufthavn

AALBORG: Et Boing 737 er fredag morgen kl. ca. 07.30 sikkerhedslandet i Aalborg Lufthavn.

Det drejer sig om et fly fra Primera Air Nordic med 193 passagerer, som skulle fra Billund Lufthavn til Antalya i Tyrkiet.

- Flyet havde problemer med brandstoftilførslen til den ene motor. Derfor slukkede piloten motoren og lavede en sikkerhedslanding, fortæller indsatsleder Anders Brosbøl fra Nordjyllands Beredskab.

Foto: Jan Pedersen

I forbindelse med sikkerhedslandinger er en række procedurer, lufthavnen skal følge. Derfor var Nordjyllands Beredskab til stede med 10 mand foruden politi, ambulancer, læge og lufthavnens eget beredskab.

- Det er helt normalt. Vi har jo en knap, vi trykker på, når sådan noget sker, oplyser lufthavnsdirektør Søren Svendsen.

Aalborg den nærmeste lufthavn

Efter landingen oplyser lufthavnsdirektøren, at alt er forløbet godt.

Foto: Jan Pedersen

Umiddelbart virker Aalborg Lufthavn som en omvej for et fly, der skal fra Billund til Tyrkiet. Men der kan være en naturlig forklaring.

- Aalborg kan være den nærmeste lufthavn. Det er afhængigt af, hvordan flyet er kommet ud fra Billund Lufthavn. Måske har Aalborg været tættest på. Det har piloten foretaget en vurdering af, forklarer Søren Svendsen.

Primera Air har et fly stående i lufthavnen, som skal afsted senere i dag.

- Mit gæt er, at det fly vil blive brugt til at flyve til Antalya, og så sørger Primera for at få et nyt til Aalborg, siger han.

Foto: Jan Pedersen