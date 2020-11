Flygtninge søger hjælp til at vende hjem

AALBORG:På trods af Covid-19 søger flygtninge i Aalborg stadig om økonomisk hjælp til at rejse hjem. Rejserestriktioner kan ellers betyde, at afrejsen bliver forsinket, men ifølge Aalborg Kommunes koordinator for repatriering Carina Kyneb Winther, er der stadig flygtninge og indvandrere, der søger økonomisk støtte til at vende tilbage til deres tidligere hjemland.

- Selvom det i øjeblikket er umuligt at sætte en dato på hjemrejsen, så oplever vi næsten samme interesse for at søge om støtte til at vende tilbage til hjemlandet, som vi så før Covid-19, forklarer hun.

Sidste år blev 18 voksne og 27 børn fra Aalborg kommune sendt hjem - eller repatrieret, som det hedder med et fint ord, og det var på det tidspunkt det højeste tal, kommunen hidtil havde set. Og selvom antallet, der nu søger hjemrejse, ikke er på niveau med sidste år, så er det fortsat ret højt set i forhold til årene før 2019.

Repatrieringsstøtte Hver voksen kan få op til kr. 142.000 kr. og børn op til 43.000 kr. til et nyt liv i hjemlandet. Der kan også gives støtte til bl.a. medicin, skolegang eller rejseudgifter. Flygtninge kan fortryde beslutningen indenfor 1 år mod tilbagebetaling, mens indvandrere ikke kan fortryde beslutningen. VIS MERE

Det er tit store ændringer i livssituationen, der er drivkraften bag ønsket om at rejse tilbage til det oprindelige hjemland.

- Når vi snakker repatriering, så er det ikke nødvendigvis den unge syriske mand, der ønsker at rejse hjem. Det kan i stedet være den ældre bosniske kvinde, hvor manden er død, og derfor ønsker at tilbringe den sidste del af sit liv ved slægtninge i hjemlandet, fortæller Carina Kyneb Winther.

Så selv om det formelt set er jobcentret, der har pligten til at informere om ordningen, så er det måske en medarbejder fra ældreområdet, boligforeningen eller pensionsområdet, der først møder ønsket om at vende hjem. Derfor arbejder Carina Kyneb Winther med at informere bredt om ordningen.

- Selv om det er sjældent, at de som fagpersoner møder flygtninge og indvandrere, der ønsker at rejse hjem, så er de der. For de mennesker er det et stort ønske, som vi skal respektere. Det er derfor vigtigt, at alle kender mulighederne, siger Carina Kyneb Winther.

Stillingen som repatrieringskoordinator er finansieret af en statslig pulje under Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).