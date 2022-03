Flygtningestrøm bliver en kæmpe udfordring: Svært at finde boliger nok

AALBORG:Hvis der kommer 100.000 ukrainske flygtninge til Danmark, så er Aalborg Kommunes andel på 4400.

Derfor er Aalborg Kommune på en intens boligjagt og er nu begyndt at tænke i andre baner.

I Aalborg Kommuner kigger man ifølge borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) på muligheden for at lave centerløsninger til ukrainske flygtninge. Foto: Henrik Bo

- Vi vil også gå ind og kigge på, om vi kan lave nogle centerløsninger, hvor vi placerer et større antal flygtninge i bestemte ejendomme, som man kan bruge til formålet, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

Kommunen kigger altså efter store tomme ejendomme, der ejes af Aalborg Kommune.

- Det kunne være sådan noget som Løvvangskolen eller Fjordskolen ude i Mou. Men vi skal bygningerne igennem for at se på standarden, og hvad der kan lade sig gøre konkret, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Lige pludseligt kan det gå stærkt, så der arbejdes på højtryk for at være klar til flygtningestrømmen.

- Staten gearer op

- Staten gearer voldsomt op på at give de her midlertidige opholdstilladelser, og det betyder også, at vi kommer til at få rigtig mange flygtninge ud i kommunerne hurtigt.

Kommunen kigger dog ikke kun på centerløsninger, men vil også have en dialog med boligforeninger, private udlejere og administratorer for at få boliger nok.

- Med så mange flygtninge, som der kommer, får vi bruge for alt, hvad vi overhovedet har, siger borgmesteren.

Beregninger

Udlændingestyrelsen har lavet beregninger ud fra en matematisk model om fordelingen, og ved 100.000 flygtninge svarer det som nævnt til 4400 personer, og borgmesteren peger på, at der heraf vil være tale om 1100 børn.

- Det er en kæmpemæssig udfordring i forhold til at finde boliger nok. Hvis man regner med, at cirka 25 procent af flygtningene er børn, så taler vi jo omkring 1100 børn, som vi skal finde pladser til i skole og institutioner. Der bliver brug for al den kapacitet, vi har til at løse det her rundt omkring, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye (S) har tidligere peget på, at det kan blive nødvendigt med teltløsninger for at huse flygtningene, men det kigger man endnu ikke på i landets tredje største kommune.

- Ikke ledige boliger til alle

- Vi er ikke nået dertil, hvor vi diskuterer telte endnu, men det er klart, at der står ikke ledige boliger til alle de her mennesker i Aalborg. Og det er derfor, at vi tænker på de her centerløsninger for at få bragt de bygninger, der står tomme i spil.

I forhold til Løvvangskolen i Nørresundby, der var bygget med plads til 950 elever, så besluttede politikerne i 2016 at lukke skolen. En af udfordringerne var blandt andet, at skolen var forurenet med pcb.

- Lige nu er der jo stadig tandpleje i Løvvangskolen, som fungerer derinde, siger borgmesteren.

Med på liste

I job og velfærdsforvaltningen, der koordinerer den store flygtningeopgave i Aalborg Kommune, peger direktør Arne Lund Kristensen på, at Løvvangskolen er med på listen over mulige bygninger.

- Jeg er ikke sikker på, at det er en god løsning, så derfor kigger vi også bredere, siger Arne Lund Kristensen.

Opgaven overstiger langt udfordringen med at finde plads til syriske flygtninge.

- Vi er nødt til at arbejde med plan a, b og c, for det er så usikkert, hvad scenarierne bliver, siger Arne Lund Kristensen.

Flere ældreboliger i spil

Aalborg Kommune har også kig på ældreboliger.

- Vi kigger på Lions Park i Nørresundby. Det er ubenyttede ældreboliger, som vi overvejer.

Indtil videre har man bl.a. fyldt de kollegieboliger, som Tech College kastede ind i puljen, og her bor nu otte voksne og ni børn. Ældreboligerne i Gundorfslund er også ved at blive fyldt op, og her bor 14 voksne og otte børn fra Ukraine.

Direktøren peger på, at centerløsninger er en nødvendighed.

- Vi får brug for at have nogle store enheder, for det almindelige boligmarked kan simpelthen ikke suge det op, siger Arne Lund Kristensen.