Flypassager i knibe: Norwegian svigtede

NORDJYLLAND: Nordjyske Winnie Thomsen strandede i Københavns Lufthavn sent søndag aften, da Norwegian aflyste en flyafgang til Aalborg.

Nu kritiserer hun flyselskabet, som hun mener svigtede både hende og mange andre strandede passagerer.

Blandt andet fik hun besked på, at Norwegian ikke kunne skaffe hende et hotelværelse, selv om hun først kunne komme med et fly hjem til Aalborg næste morgen.

Tilbudt tæppe

- Det handling-personale, der var i lufthavnen, sagde, at jeg kunne få nogle tæpper og så kunne sidde ude i lufthavnen. I må da kunne finde et sted, jeg kan sove? Sagde jeg til dem, men nej, det kunne de ikke, fortæller Winnie Thomsen.

Hun savnede i den grad information fra Norwegian i forbindelse med aflysningen af flyet og årsagen til det.

Efter at have talt med en anden strandet passager i Københavns Lufthavn fandt hun selv frem til et hotel i nærheden, hvor hun måtte betale 980 kr. for en overnatning.

Også bøvl dagen efter

Men også dagen efter, tidlig mandag morgen, var der bøvl. Hun var blevet ombooket til en Norwegian-fly med afgang fra København til Aalborg kl. 07.35, men det fly blev forsinket omkring tre kvarter.

Det endte med, at hun kom tre timer for sent på arbejde, så nu kræver hun erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Hun kræver også, at Norwegian betaler for hotelovernatningen i København, taxakørsel til og fra hotellet samt kompensation for den lange forsinkelse.

Ifølge Winnie Thomsen blev flere andre strandede passagerer også svigtet af Norwegian. Heriblandt et ældre ægtepar på over 80 år.

- De fik også besked på, at de selv måtte finde et hotel, fortæller hun.

Flyselskab beklager

Norwegian beklager:

- Vi er frygtelig kede af, at hun havde en så dårlig oplevelse med Norwegian. Vi beklager kraftigt, skriver pressetalskvinde Astrid Mannion-Gibson i en mail til NORDJYSKE. Og tilføjer:

- Vi har procedurer, der skal følges, hvis en flyafgang aflyses. Desværre var det ikke til at opdrive et hotelværelse i København søndag aften. Passagerne fik oplyst, at de selv kunne arrangere overnatning, hvis muligt, og få kompensation for det.

Astrid Mannion-Gibson forstår godt, at oplevelsen var ekstremt frustrerende og opfordrer Winnie Thomsen til at kontakte Norwegians kundecenter, så de kan vurdere, hvad hun har krav på med hensyn til kompensation.

- Får jeg refunderet mine udgifter? Det skal jeg nu vente på at få svar på, bemærker Winnie Thomsen.