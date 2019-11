Flypassagerer snuppet med ulovlige cigaretter, fødevarer og truede dyrearter

AALBORG:Flypassagerer, der i oktober havde været en tur i udlandet og landede i Aalborg Lufthavn, da de vendte hjem til Danmark, oplevede en del flere og noget mere aktive toldere end normalt.

Det skyldtes en landsdækkende kontrolaktion, som Toldstyrelsen stod for. Her blev der sat ekstra massivt ind med at tjekke, hvad hundredvis af indrejsende i Aalborg, Billund og København havde i kufferten.

Og der var gevinst: I alt 57 smuglersager blev det til. Tallet dækker alle tre lufthavne, da Toldstyrelsen betegner det som en "forretningshemmelighed", hvordan sagerne fordelte sig.

Men faktum er, at 24 passagerer havde illegale fødevarer med sig hjem, mens 17 havde illegale cigaretter. Tre blev noteret for at have truede dyre- eller plantearter med hjem.

Af sager, som blev overdraget til politiet, var der en enkelt narkosmugler samt to våbensager. Sidstnævnte er typisk knive, kastestjerne eller lignende, som folk har købt som souvenirs, men som altså stadig er ulovlige. Det fortæller kontroldirektør i Toldstyrelsen Preben Buchholtz.

Han påpeger, at netop manglende kendskab til reglerne er årsag til en lang række af smuglersagerne. Der kan læses mere om toldregler på Rejser uden for EU samt toldst.dk.

Aktionen i oktober var blot et led i en løbende kontrolindsats, der har til formål at give Toldstyrelsen en indsigt i indsmugling af illegale varer, der ankommer med flypassagerer fra udlandet. Det skal bruges til at styrke fremtidige toldkontroller men også vejledning over for rejsende.