Flyvestation Aalborg lukkede luftrum på grund af ukendt drone

AALBORG:Flyvestation Aalborg måtte fredag aften lukke luftrummet omkring lufthavnen, efter en uidentificeret drone blev observeret for tæt på lufthavnen.

Det kunne få fatale konsekvenser, hvis fly var stødt sammen med dronen, og flyvestationen har meldt sagen til politiet.

Kl. 18 fredag aften konstaterede flyvestationen, at der befandt sig en drone inde i den zone på otte kilometer omkring lufthavnen, hvor der af sikkerhedshensyn netop ikke må flyves med droner.

Redningshelikopter måtte vente

Et passagerfly, der skulle lette fra Aalborg Lufthavn, fik besked om at vente, og en redningshelikopter, der var på vej tilbage fra en mission, måtte vente med at lande på flyvestationens område.

- De personer, der var på vagt på flyvestationen, reagerede, som de skulle, fortæller presseofficer Morten Valentin fra Flyvestation Aalborg.

Efter et kvarter var situationen under kontrol, og dronen var væk fra det militær luftrum. Hvordan det foregik, vil presseofficeren ikke uddybe. Men flyvestationen har udstyr til formålet.

Derefter kunne der flyves igen til og fra lufthavnen, der bruges af både civile og militær fly.

Flyvestationen forsøgte forgæves at finde frem til den eller dem, der ulovligt havde fløj med drone for tæt på lufthavnen.

Risikerer fængselsstraf

Hvis man overtræder reglerne for droneflyvning og forstyrrer flytrafikken, kan man risikere flere års fængsel.

- Sådan en episode kan måske virke harmløs, men man kan sammenligne det med at kaste sten ned fra en motorvejsbro. Hvis en drone rammer et fly, kan det koste liv, understreger presseofficeren fra flyvestationen.

Flyvestationen vurderer, at dronen i luftrummet fredag aften var mellemstor - måske på 10-15 kg - og den kunne have forvoldt store skader på både fly og helikoptere, hvis de havde ramt den.

Presseofficeren opfordrer til, at man nærlæser reglerne for droneflyvning - de kan ses på Trafikstyrelsens webside droneregler.dk.