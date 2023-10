Flyvestationen danner ramme om største militærøvelse i 20 år

Den bliver den største af sin art i 20 år, når Flyvestation Aalborg denne weekend afholder en stor militærøvelse.

Derfor kan borgere i området også forvente lidt atypisk støj i form af mindre eksplosioner og geværstøj.

- Det er en lidt mere klassisk militærøvelse, som man måske kender dem fra 80’erne og 90’erne, fortæller Morten Valentin Jensen, der er presseofficer ved Air Transport Wing.

Øvelsen, der primært er en øvelse for sikkerhedsstyrker på jorden, involverer flyvestationens eget personel og flyverhjemmeværnet.

- Det er lidt på et trist bagtæppe, at vi begynder på at træne den slags færdigheder igen. Men det er sådan den sikkerhedspolitiske udvikling har været, og det er et faktum, at vi har krig i Europa.