FOA slog et slag for sammenhold med flammende fakler

AALBORG: Et flammende optog gik onsdag aften gennem Aalborgs gader. Nordjyske fagforeninger arrangerede fakkeloptog for at vise sammenhold under forhandlingerne om den nye overenskomst.

Aktionen havde start tre steder i Aalborg: Fra Haraldslund på Kastetvej, FOA Nordjyllands kontor på Østre Allé og Nørresundby Torv.

Herfra gik fagforeningsmedlemmer og sympatisører mod Kildeparken, hvor arrangementet sluttede med kampsang og tale af socialrådgiver og fællestillidsrepræsentant Tanja Krogh Jensen.

Overenskomstforhandlingerne for 800.000 offentlige ansatte er i disse dage i en afgørende fase. I går og i dag forhandler parterne på det kommunale og regionale område i Forligsinstitutionen. Hvis ikke en aftale falder på plads, er der risiko for, at en omfattende konflikt bryder ud.

Fra 22. april vil knap 100.000 offentligt ansatte gå i strejke, og fra 28. april træder en endnu mere omfattende lockout i kraft. Den sender 440.000 medarbejdere hjem uden løn.

De nordjyske fagforeninger bebuder i øvrigt en ny demonstration i Kildeparken i Aalborg allerede på mandag 16. april. Her deltager deltager forbundsformand Per Christensen fra 3F.