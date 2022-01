Fod smuttede på kobling: Bilist kørte ind i Lidl

AALBORG:En 82-årig kvindelig bilist kom særdeles uheldigt afsted, da hun skulle forlade parkeringspladsen ved Lidl-butikken på Diskovej i Gug.

- Vi formoder, at kvindens fod er smuttet på koblingen. I hvert fald er der sket en fejl, der gjorde, at hun i stedet for at dreje ud fra parkeringspladsen kørte direkte ind i facaden på Lidl-butikken, forklarer vagtchef Mads Hessellund, Nordjyllands Politi.

Privatfoto

Heldigvis kom kvinden ikke noget til, og heldigvis var der heller ingen kunder i butikken, som blev ramt af hverken bil eller bygningsrester, da bilen ramte gennem facaden på butikken.

- Det var et heldigt tidspunkt, uheldet skete, når det nu skulle være. Men der var da en del materiel skade og en del oprydningsarbejde efter uheldet, fortæller vagtchefen.