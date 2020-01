Fodboldenglen klar til landing

Pengene er i hus til den skulptur af den tidligere fodboldspiller Henning Jensen, der skal stå på en plads af samme navn i den nye -og kommende - bydel i Nørresundby, Stigsborg Brygge. Det fortæller den gruppe, der har taget initiativ til at hædre den lokale fodboldstjerne.

- Vi er glade og taknemmelige over, at projektet nu kan gennemføres i sin helhed og med lokal finansiering, hedder det fra Peer Kierstein Nielsen, som udgør projektgruppen sammen med Ole S. Nielsen og Lars Høst fra Nørresundby FB´s Venner.

De tre var egentlig ikke i tvivl om, at det ville lykkes, da de i oktober fortalte NORDJYSKE om deres planer, men dog lidt spændte. Nu har tilsagnene fra lokale firmaer, selskaber og fonde så nået det budgetterede mål. Godt og vel, melder Peer Kierstein Nielsen.

Skulptør på besøg

Gruppen har samtidig gjort klar til at få besøg af den italienske billedhugger, Franco Turchi, de har udset til at forme Henning Jensen i bronze - i øvrigt ud fra et billede som den tidligere NORDJYSKE-fotograf, Grete Dahl, har taget og stillet til rådighed for projektet. Franco Turchi, der underviser på Det Danske Kunstakademi, vil besøge stedet, hvor Henning Jensens Plads skal etableres og hvor egen skulptur skal stå. En skulptur, som initiativgruppen, beskriver således:

- Skulpturen skal være en figurativ bronzeskulptur i legemsstørrelse af Henning Jensen, som dels levendegør fodboldspillet, dels giver beskueren mulighed for at se/gense ikonet i øjenhøjde i en karakteristisk dribling. Skulpturen skal afspejle, at Senor Jensen på én og same tid var en fremragende fodboldspiller samt en stolt, beskeden og sympatisk sundbynit.

Henning Jensen, der døde 4. december 2017, havde en lang karriere i Nørresundby Boldklub, Borussia Mönchengladbach, Real Madrid, Ajax Amsterdam, AGF og det danske landshold - og blev også kendt for at have prydet forsiden på Hans Jørgen Nielsens roman "Fodboldenglen.