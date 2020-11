Fødevarestyrelsen: - Vi skal lære af fejl ved aflivning af mink

AALBORG:- Der vil ske fejl ved så stor en landsdækkende operation. Men vi arbejder alle systematisk på at minimere fejlene og lære af dem.

Sådan lød det mandag eftermiddag fra veterinærchef i Fødevarestyrelsen Flemming Kure Marker på et pressemøde hos Nordjyllands Politi.

Hans kommentar faldt, efter at en skræmmende video har været vist på sociale medier samt på nordjyske.dk.

Den viser en aflivning, der går grueligt galt.

- Tilsyneladende er låget på aflivningskassen ikke lukket forsvarligt. Medarbejderne på stedet kæmpe for at få situationen under kontrol men forgæves. Der vil ske fejl, men vi skal lære af dem af hensyn til dyrevelfærden, folkesundheden og de minkavlere, der oplever deres livsværk briste, sagde Flemming Kure Marker.

På et spørgsmål fra NORDJYSKE Medier om en politianmeldelse af sagen, som Dyrenes Beskyttelse har indgivet, sagde veterinærchefen blot, at det nu må være op til politiet at efterforske.

NORDJYSKE ville også gerne vide, om personalet ikke har været ordentligt instrueret i arbejdet med aflivning af mink.

- Vi lærer af de fejl, der sker, og præciserer nu, at medarbejderne skal være sikre på, at aflivningskasserne lukker ordentligt og ikke kan springe op på grund af slitage eller andet, lød det fra Flemming Kure Marker.

I sidste uge besluttede regeringen, at samtlige cirka 15 millioner mink i Danmark skal aflives for at forhindre en mutation af coronavirus i at brede sig.

Samtidigt er der indført særlige restriktioner i syv nordjyske kommuner, hvor mennesker er blevet smittet med denne type coronavirus.

Aflivningen af mink er i første omgang koncentreret i disse kommuner. Og mandag kunne Flemming Kure Marker så oplyse, at det skrider planmæssigt frem.

- Der er knap 100 smittede besætninger i de syv kommuner, og lige nu er tre fjerdedele blevet aflivet. Vi regner stærkt med, at vi når tæt på målet om, at alle mink er blevet aflivet til midnat i aften, sagde han.